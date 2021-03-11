Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с на Курилах

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды на Курильских островах.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с на Курилах
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В пятницу, 12 марта, на территории Северо-Курильского района временами возможен умеренный снег, метель, ветер 18—23 м/с.

В администрацию муниципалитета и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию, отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области. С 11 марта снежный покров может вырасти на 15 см.

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