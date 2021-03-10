Синоптики предупредили о снегопаде и усилении ветра до 16 м/с в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт «Гисметео».
«Благодаря сильному ветру скоростью до 16 м/с возможны снежные заносы», — сказали синоптики.
В региональном Миндортрансе водителей предупредили, что на дорогах ожидаются метели. После дневного потепления осадки превратятся в мокрый снег, который при ночной температуре -12...-16 °С станет гололёдом.
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