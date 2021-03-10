Синоптики предупредили о снегопаде и усилении ветра до 16 м/с в Челябинской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области. С 11 марта снежный покров может вырасти на 15 см.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт «Гисметео».

«Благодаря сильному ветру скоростью до 16 м/с возможны снежные заносы», — сказали синоптики.

В региональном Миндортрансе водителей предупредили, что на дорогах ожидаются метели. После дневного потепления осадки превратятся в мокрый снег, который при ночной температуре -12...-16 °С станет гололёдом.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.