Синоптики предупредили о снегопаде и усилении ветра до 16 м/с в Челябинской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области. С 11 марта снежный покров может вырасти на 15 см.
Синоптики предупредили о снегопаде и усилении ветра до 16 м/с в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт «Гисметео».

«Благодаря сильному ветру скоростью до 16 м/с возможны снежные заносы», — сказали синоптики.

В региональном Миндортрансе водителей предупредили, что на дорогах ожидаются метели. После дневного потепления осадки превратятся в мокрый снег, который при ночной температуре -12...-16 °С станет гололёдом.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.

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