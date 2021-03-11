Вильфанд рассказал о потеплении в Москве в конце недели

Температура воздуха в Москве в субботу, 13 марта, повысится на 20-25 градусов по сравнению с четвергом, 11 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будет очень сильное повышение температуры. В субботу, 13 марта, днём температура будет уже около 0 градусов, то есть на 20-25 градусов температура повысится за двое суток, с четверга, 11 марта», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, не надо рассчитывать, что данное потепление «ознаменует уверенный приход весны в столицу».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна в Москве начнёт наступать после Масленицы, однако похолодания ещё возможны.