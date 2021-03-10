Владимир Гостюхин поделился воспоминаниями о съёмках в «Дальнобойщиках»

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Актёр Владимир Гостюхин поделился воспоминаниями о съёмках в «Дальнобойщиках».
Владимир Гостюхин поделился воспоминаниями о съёмках в «Дальнобойщиках»
  • © kino-teatr.ru

«Первой крупной работой в современном кино для меня стали «Дальнобойщики». Это была соковыжималка. Очень тяжело было выдержать по 12—16 часов съёмок и сохранить живую ткань образа», — цитирует артиста сайт «Аргументы и факты».

По словам Гостюхина, на площадке они очень хорошо общались с Владиславом Галкиным, но в обычной жизни не контактировали.

«Его отец, Борис Галкин, передавал мне приветы от Влада. Но вновь я Влада увидел уже в гробу, на его похоронах. Очень тяжело было понять и принять, что он ушёл таким молодым», — добавил актёр.

Ранее певица Жанна Агузарова в беседе с НСН рассказала о съёмках в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари».

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