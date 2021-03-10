Алексей Глызин прокомментировал смерть Людмилы Лядовой

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Заслуженный артист и певец Алексей Глызин отозвался о скончавшейся Людмиле Лядовой как об одной из величайших женщин-композиторов в России.
Алексей Глызин прокомментировал смерть Людмилы Лядовой
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Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Это была замечательная женщина и добрейшей души человек. Сейчас мало композиторов-женщин у нас, из живущих осталась одна величайшая женщина, родившаяся под Волгоградом, я имею в виду (Александру. — RT) Пахмутову. Лядова в одном ряду с ней, была не так заметна и особо не светилась, но оставила заметный след в нашем музыкальном искусстве», — сказал он.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР композитор, пианистка и певица Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в московской больнице.

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