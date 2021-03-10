В Тверской области рассказали о температурном рекорде
- РИА Новости
Об этом пишет tverigrad.ru.
В целом по области было ещё холоднее. Но погода по всей территории региона очень неоднородная. В некоторых районах похолодало до -26,7...-28 °С.
Согласно данным синоптиков, грядущая ночь также будет холодной. В Твери прогнозируется до -23 °С. Но уже к выходным дневные значения поднимутся до плюсовой отметки, а в начале следующей недели синоптики обещают до +5 °С днём и до +1 °С ночью.
Как ранее сообщало агентство URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области.