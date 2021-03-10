В Тверской области рассказали о температурном рекорде

Короткая ссылка
По данным Гидрометцентра России, столбик термометра в Твери утром в среду, 10 марта, показал -26,1 °С. Это рекордно низкая температура для этого дня. В 1915 году температура в этот день была -26,2 °С — всего на 0,1 °С ниже.
В Тверской области рассказали о температурном рекорде
  • РИА Новости

Об этом пишет tverigrad.ru.  

В целом по области было ещё холоднее. Но погода по всей территории региона очень неоднородная. В некоторых районах похолодало до -26,7...-28 °С.

Согласно данным синоптиков, грядущая ночь также будет холодной. В Твери прогнозируется до -23 °С. Но уже к выходным дневные значения поднимутся до плюсовой отметки, а в начале следующей недели синоптики обещают до +5 °С днём и до +1 °С ночью.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить