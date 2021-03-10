В Тверской области рассказали о температурном рекорде

По данным Гидрометцентра России, столбик термометра в Твери утром в среду, 10 марта, показал -26,1 °С. Это рекордно низкая температура для этого дня. В 1915 году температура в этот день была -26,2 °С — всего на 0,1 °С ниже.

Об этом пишет tverigrad.ru.

В целом по области было ещё холоднее. Но погода по всей территории региона очень неоднородная. В некоторых районах похолодало до -26,7...-28 °С.

Согласно данным синоптиков, грядущая ночь также будет холодной. В Твери прогнозируется до -23 °С. Но уже к выходным дневные значения поднимутся до плюсовой отметки, а в начале следующей недели синоптики обещают до +5 °С днём и до +1 °С ночью.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области.