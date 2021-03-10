Умер актёр Николай Сморчков

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Советский и российский актёр Николай Сморчков скончался в возрасте 90 лет.
Умер актёр Николай Сморчков
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«6 марта на 91-м году после тяжёлого заболевания (коронавирус) ушёл из жизни замечательный актёр театра и кино Сморчков Николай Гаврилович», — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Николай Сморчков окончил ВГИК, с 1953 года работал в театре киноактёра.

В его фильмографии более 200 кинокартин, среди которых «Верные друзья», «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Мы вас любим», «Сквозь ледяную мглу», «Война и мир».

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР композитор, пианистка и певица Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в московской больнице.

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