В Москве рассказали о ситуации в городе в связи с морозами
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«Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме», — цитирует РИА Новости сообщение в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что прошлая ночь стала самой холодной для 10 марта в Москве за более чем 70 лет наблюдений.
В столице продолжаются работы по уборке и утилизации снега.
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об аномальном усилении морозов в Центральной России.