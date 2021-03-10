В Москве рассказали о ситуации в городе в связи с морозами

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Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на ситуацию с морозами, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
В Москве рассказали о ситуации в городе в связи с морозами
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме», — цитирует РИА Новости сообщение в Telegram-канале комплекса.

Отмечается, что прошлая ночь стала самой холодной для 10 марта в Москве за более чем 70 лет наблюдений.

В столице продолжаются работы по уборке и утилизации снега.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об аномальном усилении морозов в Центральной России.

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