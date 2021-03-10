Мацуев назвал Лядову настоящим самородком

Пианист, народный артист России Денис Мацуев прокомментировал RT сообщение о смерти народной артистки РСФСР композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой.

«Это удивительно светлый человек какой-то невероятной жизнеутверждающей энергии… Мне посчастливилось несколько раз участвовать в совместных мероприятиях, концертах. Я никогда не забуду этот задор, это невероятное чувство юмора и, конечно, самое главное — мелодизм её музыки, который всегда был узнаваем, всегда заряжал этой энергией. Она была удивительно весёлой, доброй», — подчеркнул Мацуев.

Пианист отметил, что её концерты пользовались огромным успехом, и назвал смерть артистки огромной потерей и ударом по российской культуре.

«Хочу, чтобы её записи были востребованы. К счастью, осталось немало записей. Её песни всегда будут жить на сцене, потому что такая музыка должна звучать для оптимизма… Она была настоящий самородок, которая служила сцене и служила нашей культуре», — заключил он.

Народная артистка РСФСР композитор, пианистка и певица Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в московской больнице.