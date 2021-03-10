Мацуев назвал Лядову настоящим самородком

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Пианист, народный артист России Денис Мацуев прокомментировал RT сообщение о смерти народной артистки РСФСР композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой.
Мацуев назвал Лядову настоящим самородком
  • © РИА Новости / Галина Кмит

«Это удивительно светлый человек какой-то невероятной жизнеутверждающей энергии… Мне посчастливилось несколько раз участвовать в совместных мероприятиях, концертах. Я никогда не забуду этот задор, это невероятное чувство юмора и, конечно, самое главное — мелодизм её музыки, который всегда был узнаваем, всегда заряжал этой энергией. Она была удивительно весёлой, доброй», — подчеркнул Мацуев.

Пианист отметил, что её концерты пользовались огромным успехом, и назвал смерть артистки огромной потерей и ударом по российской культуре.

«Хочу, чтобы её записи были востребованы. К счастью, осталось немало записей. Её песни всегда будут жить на сцене, потому что такая музыка должна звучать для оптимизма… Она была настоящий самородок, которая служила сцене и служила нашей культуре», — заключил он.

Народная артистка РСФСР композитор, пианистка и певица Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в московской больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить