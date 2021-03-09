Актёр Александр Горбатов рассказал о работе над сериалом «Угрюм-река».

В беседе с ФАН артист заявил, что читал одноимённый роман Вячеслава Шишкова, когда тот был напечатан в «Роман-газете».

Горбатов также отметил, что ему прекрасно работалось с коллегами Александром Балуевым и Юлией Пересильд.

«Они — большие артисты, невероятно хорошие партнёры, и это радость — оказаться вместе с ними на съёмочной площадке и получить столь ценный опыт. Как только ты, образно выражаясь, попадаешь с ними в ногу, то понимаешь, что мы все уже начинаем понимать друг друга с полуслова», — сказал актёр.

Режиссёр 16-серийного проекта — Юрий Мороз. Там также снимались Александр Яценко, Борис Каморзин, Роман Мадянов, Наталья Суркова, Юрий Чурсин, Виктор Раков, Дарья Мороз, Станислав Дужников.

Ранее певица Жанна Агузарова в беседе с НСН рассказала о съёмках в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари».