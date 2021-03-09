В Подмосковье рассказали о программе в честь Масленицы в музеях и домах культуры

В Московской области рассказали о программе в честь Масленицы в музеях и домах культуры.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

В частности, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» запланировал мастер-классы «Витражи: весна идёт» и «Русская тряпичная кукла: Солнечный конь», а также спектакль «Театр теней: «Лиса и заяц».

Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» подготовил программу для детей «Веселись, честной народ!».

Театрализованная программа «Масленица — широкая боярыня» состоится в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее.

В культурно-досуговом центре «Рыболовский» в Раменском будет организована программа «Масленичные заигрыши», а в Жуковском Дворце культуры запланирована концертная программа «Казаки в Жуковском».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что парки Москвы подготовили онлайн-программы по случаю Масленицы.