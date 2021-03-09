В Музеях Московского Кремля пройдёт выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий»

В Музеях Московского Кремля с 6 апреля по 25 июля будет проходить выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«От самого своего зарождения и до конца XVI столетия история русской государственности неразрывно связана с династической историей рода Рюриковичей. Князья, великие князья, цари — потомки полулегендарного Рюрика управляли русскими землями более семи столетий», — заявили в пресс-службе музеев.

Запланировано две экспозиции — в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.