В Музеях Московского Кремля пройдёт выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий»

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В Музеях Московского Кремля с 6 апреля по 25 июля будет проходить выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий».
В Музеях Московского Кремля пройдёт выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«От самого своего зарождения и до конца XVI столетия история русской государственности неразрывно связана с династической историей рода Рюриковичей. Князья, великие князья, цари — потомки полулегендарного Рюрика управляли русскими землями более семи столетий», — заявили в пресс-службе музеев.

Запланировано две экспозиции — в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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