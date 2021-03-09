Праздник Навруз отметят в Москве в онлайн-формате

Международный праздник весны Навруз отметят в Москве в онлайн-формате 21 марта.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

В ведомстве отметили, что праздник традиционно проходил на протяжении 15 лет. В этом году из-за пандемии коронавируса он пройдёт онлайн. Прямую трансляцию будут вести 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза и в социальной сети «Одноклассники».

Программа включает презентации национальных диаспор, спортивные состязания, игры и ремёсла. Завершится праздник концертом танцевальных и певческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что парки Москвы подготовили онлайн-программы по случаю Масленицы.