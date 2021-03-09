Праздник Навруз отметят в Москве в онлайн-формате

Короткая ссылка
Международный праздник весны Навруз отметят в Москве в онлайн-формате 21 марта.
Праздник Навруз отметят в Москве в онлайн-формате
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

В ведомстве отметили, что праздник традиционно проходил на протяжении 15 лет. В этом году из-за пандемии коронавируса он пройдёт онлайн. Прямую трансляцию будут вести 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза и в социальной сети «Одноклассники».

Программа включает презентации национальных диаспор, спортивные состязания, игры и ремёсла. Завершится праздник концертом танцевальных и певческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что парки Москвы подготовили онлайн-программы по случаю Масленицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить