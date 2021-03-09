Эксперт рассказал, когда в Москву придёт весна

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Москву придёт весна.
Эксперт рассказал, когда в Москву придёт весна
  • РИА Новости

«В Москве будет холодно ещё ближайшие четверг и пятницу. Причём в пятницу уже все почувствуют, что погода начнёт меняться: станет больше облаков, усилится ветер, по ночам уже теплее, чем сейчас», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если в ближайшие ночи ожидается ниже -20 °С, то в ночь на пятницу — до -18...-19 °С, днём — до -4...-6 °С.

Как отметил Леус, окончательно потеплеет в выходные. В субботу, 13 марта, температура воздуха поднимется до 0 °С, в воскресенье — до -3 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 10 марта ожидаются обильные снегопады и сильный ветер.

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