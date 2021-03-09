Донцова назвала смерть Поляковой огромной потерей для российской литературы

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Писательница Дарья Донцова выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги Татьяны Поляковой.
Донцова назвала смерть Поляковой огромной потерей для российской литературы
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«Очень тяжело терять таких близких людей, это огромная потеря для российской литературы. Огромная потеря для всех читателей, которые любили книги Танечки Поляковой и наслаждались ими. Писатель ушёл, книг больше не будет», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, Полякова очень мужественно боролась с болезнью в течение нескольких лет, никогда не унывала и не теряла надежду.

«Но, к сожалению, бывают обстоятельства, не подвластные человеку. И что-то оказывается сильнее даже самых хороших врачей», — добавила Донцова.

Ранее автор детективных романов Юлия Шилова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о Поляковой.

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