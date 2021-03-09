Юлия Шилова поделилась воспоминаниями о Татьяне Поляковой

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Автор детективных романов Юлия Шилова поделилась воспоминаниями о своей коллеге Татьяне Поляковой.
Юлия Шилова поделилась воспоминаниями о Татьяне Поляковой
  • ©wikimedia

«Познакомились мы с ней, когда я перешла в издательство, в котором она работала. Как-то очень мы подружились», — заявила Шилова в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, они были вместе на всех корпоративах, всегда откровенничали, рассказывали друг другу женские секреты.

Как отметила Шилова, Полякова всегда была очень скромным человеком.

«Запомнилась она мне добрым, светлым, позитивным человеком... За все годы, которые я её знала, мы были всегда в потрясающих отношениях», — сказала она.

9 марта стало известно, что российская писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни.

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