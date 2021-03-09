Синоптики предупредили о сильных морозах в ближайшие дни в столичном регионе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«У нас прошёл циклон на 8 марта, атмосферный фронт дал осадки, и мы оказались в тылу циклона, давление выросло и ещё будет расти. Максимальное давление будет в четверг, 11 марта, — 760 мм рт. ст. В ночь на 10 марта — переменная облачность, без осадков. Температура будет -21…-23 °C, по области — местами до -25 °C... Днём завтра — -11…-13 °C. В четверг, 11 марта, ночью — -19…-21 °C, по области — до -24 °C и в низких местах — до -28 °C. Днём — -6…-8 °C, по области —до -10 °C, переменная облачность, будет солнышко. Дальше следующий циклон у нас начнёт потихоньку выходить на Московский регион, поэтому в пятницу, 12 марта, погода будет меняться», — сказал он.

По словам Цыганкова, ночь на пятницу ещё будет холодной, температура составит -16…-18 °C.

«Днём уже начнётся влияние фронта. Облачная погода, небольшой снег начнётся, ветер будет южный, порывистый, до 15 м/с. В выходные: в субботу, воскресенье — облачная погода. В субботу — снег, ночью — -7…-12 °C, днём — 0…-5°C. В воскресенье — ещё потеплее... Ночью — -2…-7 °C, днём — -1...+4 °C. И в понедельник, 15 марта, — ещё теплее: переменная облачность, небольшой дождь, ночью — 0…+5 °C, уже плюсовая температура, и днём — +4…+9 °C... Можно сказать, что 15 марта наконец-то такая весенняя погода, плюсовая температура днём и ночью», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на 11 марта в небе над Москвой могут появиться «ледяные иглы» из-за снижения температуры в регионе.