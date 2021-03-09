Парки Москвы подготовили онлайн-программы по случаю Масленицы

Столичные парки подготовили праздничные онлайн-программы по случаю Масленицы, куда вошли творческие мастер-классы, концерты и кулинарные уроки.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На занятиях музея-заповедника «Царицыно» расскажут, как отмечали Масленицу русские цари.

Таганский парк подготовил онлайн-программу «Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся!», где расскажут о традициях празднования Масленицы.

На онлайн-лекциях парка «Сокольники» покажут, как правильно украсить стол на Масленицу.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о программе масленичных гуляний.