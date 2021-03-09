Парки Москвы подготовили онлайн-программы по случаю Масленицы

Короткая ссылка
Столичные парки подготовили праздничные онлайн-программы по случаю Масленицы, куда вошли творческие мастер-классы, концерты и кулинарные уроки.
Парки Москвы подготовили онлайн-программы по случаю Масленицы
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На занятиях музея-заповедника «Царицыно» расскажут, как отмечали Масленицу русские цари.

Таганский парк подготовил онлайн-программу «Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся!», где расскажут о традициях празднования Масленицы.

На онлайн-лекциях парка «Сокольники» покажут, как правильно украсить стол на Масленицу.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о программе масленичных гуляний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить