Парки Москвы подготовили онлайн-программы по случаю Масленицы
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
На занятиях музея-заповедника «Царицыно» расскажут, как отмечали Масленицу русские цари.
Таганский парк подготовил онлайн-программу «Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся!», где расскажут о традициях празднования Масленицы.
На онлайн-лекциях парка «Сокольники» покажут, как правильно украсить стол на Масленицу.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о программе масленичных гуляний.