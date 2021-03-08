Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
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«Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, Борис (Бериян) Бирюков», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Бирюков возглавлял Воронежский государственный цирк имени А.Л. Дурова с 1996 года.
Он был удостоен ордена Почёта и ордена «За службу Отечеству» IV степени.
В октябре в Москве сотрудник цирка погиб в результате нападения медведя.