В Москве 7 марта выпадет почти рекордное количество осадков

В Москве и Подмосковье 7 марта выпадет до 9 мм осадков — это близко к рекордным значениям за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В разных районах Москвы и Московской области только за 7 марта выпадет от 4 до 8—9 мм осадков», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в воскресенье может выпасть четверть месячной нормы.

Он отметил, что рекордное количество осадков для 7 марта за всю историю наблюдений — 8,1 мм.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и ветра.