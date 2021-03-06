Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Новой Зеландии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов новозеландского архипелага Кермадек.

Об этом информирует Геологическая служба США.

Землетрясение зафиксировано в 12:05 по времени UTC (15:05 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.

Уточняется, что у берегов новозеландского архипелага Кермадек фиксируют целый ряд землетрясений магнитудой от 4,9 и до 6,2 в течение дня.

Последние на данный момент подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в 12:21 по времени UTC (15:21 мск)

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 возле берегов новозеландского Северного острова.