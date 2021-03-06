МЧС предупредило москвичей о сильном снеге до вечера воскресенья

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном снеге с ночи субботы до вечера воскресенья в Москве. Об этом информирует РИА Новости.

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Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, «во второй половине ночи с сохранением до вечера 7 марта в городе Москве ожидается снег, местами сильный, метель». «Усиление ветра с порывами 15—20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы», — сообщили в ведомстве. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 7 марта в Москве будет наблюдаться «барическое дно».