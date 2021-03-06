МЧС предупредило москвичей о сильном снеге до вечера воскресенья

Короткая ссылка
Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном снеге с ночи субботы до вечера воскресенья в Москве. Об этом информирует РИА Новости.
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге до вечера воскресенья
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, «во второй половине ночи с сохранением до вечера 7 марта в городе Москве ожидается снег, местами сильный, метель».

«Усиление ветра с порывами 15—20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы», — сообщили в ведомстве.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 7 марта в Москве будет наблюдаться «барическое дно».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить