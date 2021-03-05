Телеведущая, журналистка Елена Ханга рассказала о своём отношении к блогерам.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она выразила мнение, что такие люди были всегда.

«И тут неожиданно им дают замечательные платформы в интернете, где они могут развернуться и заняться своим любимым делом. Я никого не хочу обидеть. Ведь есть люди, которые безумно интересные вещи делают — кто-то путешествует, кто-то занимается ликбезом в медицине, кто-то занимается историей, кто-то рисует, кто-то вышивает», — заявила Ханга.

По её словам, в интернете можно найти единомышленников.

«Так что в этом смысле интернет дал всем возможности. А вот кто взлетит — это удача и тяжёлый труд», — добавила она.

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