Елена Драпеко поздравила Елену Яковлеву с юбилеем

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Первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко поздравила актрису Елену Яковлеву с юбилеем.
Елена Драпеко поздравила Елену Яковлеву с юбилеем
  • РИА Новости

«Елена Яковлева — замечательная актриса. Я с удовольствием всегда смотрю её работы. Мы лично с ней не знакомы, но, судя по ролям, она и человек очень хороший. Она мне очень нравится», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам Драпеко, ей нравится отношение Яковлевой к жизни.

Как предположила депутат, многие женщины в России хотели бы быть похожими на Яковлеву.

Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.

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