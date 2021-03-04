У берегов Новой Зеландии зафиксировано повторное землетрясение

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У берегов Кермадекского архипелага в Новой Зеландии зафиксировано повторное землетрясение магнитудой 7,5, сообщает Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC).
У берегов Новой Зеландии зафиксировано повторное землетрясение
  • © Wikimedia commons

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км.

После землетрясения объявлена угроза цунами.

Ранее у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3.

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