У берегов Новой Зеландии зафиксировано повторное землетрясение

У берегов Кермадекского архипелага в Новой Зеландии зафиксировано повторное землетрясение магнитудой 7,5, сообщает Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC).

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Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км. После землетрясения объявлена угроза цунами. Ранее у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3.