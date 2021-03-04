После землетрясения у берегов Новой Зеландии объявлена угроза цунами

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Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) объявил об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов Новой Зеландии.
После землетрясения у берегов Новой Зеландии объявлена угроза цунами
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что опасные волны возможны в 300 км от эпицентра землетрясения.

Властям прибрежных регионов рекомендовано проинструктировать жителей на основании собственных оценок рисков.

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