После землетрясения у берегов Новой Зеландии объявлена угроза цунами
Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) объявил об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов Новой Зеландии.
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте центра.
Отмечается, что опасные волны возможны в 300 км от эпицентра землетрясения.
Властям прибрежных регионов рекомендовано проинструктировать жителей на основании собственных оценок рисков.
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