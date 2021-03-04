После землетрясения у берегов Новой Зеландии объявлена угроза цунами

Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) объявил об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов Новой Зеландии.

Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте центра. Отмечается, что опасные волны возможны в 300 км от эпицентра землетрясения. Властям прибрежных регионов рекомендовано проинструктировать жителей на основании собственных оценок рисков.