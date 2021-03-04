Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане 5 марта.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт республиканского Гидрометцентра.

В пятницу ночью сохранится метель с существенным ухудшением видимости. Также ожидается сильный ветер, порывами до 15—18 м/с. Возможна гололедица.

Температура воздуха ночью составит -4...-9 °С, днём -2...-7 °С.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.