В заповедниках Ленобласти появятся новые экотропы

На особо охраняемых природных территориях в Ленинградской области в 2021 году появятся ещё десять экологических маршрутов.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Экотропы обустроят в Кургальском, Выборгском, Шалово-Перечицком, Сяберском заказниках, в районе озера Мелководного, в природном парке «Вепсский лес».

На всех маршрутах будут места для отдыха, смотровые площадки, информационные щиты с картами и указателями.

На данный момент в области существуют 25 экотроп.

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