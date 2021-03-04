В заповедниках Ленобласти появятся новые экотропы
- Pixabay
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Экотропы обустроят в Кургальском, Выборгском, Шалово-Перечицком, Сяберском заказниках, в районе озера Мелководного, в природном парке «Вепсский лес».
На всех маршрутах будут места для отдыха, смотровые площадки, информационные щиты с картами и указателями.
На данный момент в области существуют 25 экотроп.
Ранее НСН сообщала, что пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.