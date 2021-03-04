Жена Александра Маршала рассказала о самочувствии музыканта

Жена музыканта Александра Маршала Наталья Минькова рассказала о самочувствии супруга.

В беседе с Life.ru она заявила, что муж обратился к медикам из-за проблем с давлением.

«Всё с ним нормально, просто скакануло давление. Уже и в больницу обратиться нельзя. Человек сам решил обратиться, сделать плановую проверку, у нас впереди по три-четыре концерта. Всё с ним хорошо, не переживайте», — сообщила Минькова.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как перенесла коронавирусную инфекцию COVID-19.