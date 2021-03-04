Жена Александра Маршала рассказала о самочувствии музыканта

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Жена музыканта Александра Маршала Наталья Минькова рассказала о самочувствии супруга.
Жена Александра Маршала рассказала о самочувствии музыканта
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В беседе с Life.ru она заявила, что муж обратился к медикам из-за проблем с давлением.

«Всё с ним нормально, просто скакануло давление. Уже и в больницу обратиться нельзя. Человек сам решил обратиться, сделать плановую проверку, у нас впереди по три-четыре концерта. Всё с ним хорошо, не переживайте», — сообщила Минькова.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как перенесла коронавирусную инфекцию COVID-19.

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