В Театре наций прошла премьера «Зимних заметок о летних впечатлениях»

В Театре наций состоялась премьера спектакля «Зимние заметки о летних впечатлениях».

Об этом сообщает ОТР.

Режиссёр Елена Невежина поставила одноимённый сатирический очерк Фёдора Достоевского, в котором писатель рассказал о путешествии по Западной Европе.

В ролях — заслуженный артист России Илья Исаев и актриса Елизавета Арзамасова.

Премьера стала первым событием культурной программы «Достоевский 200», приуроченной к юбилею писателя.

Ранее телеканал «360» сообщал, что театры Московской области получат 50 млн рублей в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2021 году.