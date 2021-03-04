В Театре наций прошла премьера «Зимних заметок о летних впечатлениях»
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Об этом сообщает ОТР.
Режиссёр Елена Невежина поставила одноимённый сатирический очерк Фёдора Достоевского, в котором писатель рассказал о путешествии по Западной Европе.
В ролях — заслуженный артист России Илья Исаев и актриса Елизавета Арзамасова.
Премьера стала первым событием культурной программы «Достоевский 200», приуроченной к юбилею писателя.
Ранее телеканал «360» сообщал, что театры Московской области получат 50 млн рублей в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2021 году.