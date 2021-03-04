В Театре наций прошла премьера «Зимних заметок о летних впечатлениях»

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В Театре наций состоялась премьера спектакля «Зимние заметки о летних впечатлениях».
В Театре наций прошла премьера «Зимних заметок о летних впечатлениях»
  • ©theatreofnations.ru

Об этом сообщает ОТР.

Режиссёр Елена Невежина поставила одноимённый сатирический очерк Фёдора Достоевского, в котором писатель рассказал о путешествии по Западной Европе.

В ролях — заслуженный артист России Илья Исаев и актриса Елизавета Арзамасова.

Премьера стала первым событием культурной программы «Достоевский 200», приуроченной к юбилею писателя.

Ранее телеканал «360» сообщал, что театры Московской области получат 50 млн рублей в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2021 году.

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