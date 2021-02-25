Подмосковным театрам выделят 50 млн рублей в рамках федерального проекта

Театры Московской области получат 50 млн рублей в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Часть средств будет выделена на проект «Театры малых городов» — 29,7 млн рублей. Ещё 18,1 млн направят на проект «Театр — детям».

Всего в регионе 19 театров. Финансирование в рамках проекта позволит им поставить 34 премьерных спектакля и обновить материально-техническую базу.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.