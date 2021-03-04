Всемирная метеорологическая организация впервые за 70 лет изменит структуру

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) впервые с момента основания начала процесс изменения структуры, в том числе в связи с необходимостью учитывать изменение климата.
Всемирная метеорологическая организация впервые за 70 лет изменит структуру
  • Reuters

«В ВМО ранее существовало восемь комиссий и подкомитетов. Сейчас идет оптимизация, в хорошем смысле этого слова. За 70 лет существования ВМО приходилось решать разные вопросы, поэтому создавались сквозные группы, которые затрагивали деятельность всех комиссий и комитетов. Не совсем понятно было, как дальше действовать. Поэтому происходит реорганизация структуры», — приводит РИА Новости слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он уточнил, что вице-президентом комиссии по обслуживанию ВМО, которая и займется реорганизацией, был выбран заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра России Юрий Симонов. 

Ранее Вильфанд спрогнозировал аномальное количество осадков в марте в ряде регионов России.

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