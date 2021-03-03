Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Тверской области

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Тверской области в ближайшие сутки.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Тверской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, ночью и утром 4 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Возможно усиление западного, северо-западного ветра, отдельные порывы которого будут достигать 15 м/с.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.

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