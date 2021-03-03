Названы даты проведения фестиваля «Кинотавр»

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Названы даты проведения кинофестиваля «Кинотавр» в 2021 году.
Названы даты проведения фестиваля «Кинотавр»
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начинает приём заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдёт в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года», — заявили организаторы.

Перенос дат с традиционно летних на осенние связан с пандемией коронавируса.

Главной площадкой, как и всегда, станет Зимний театр в Сочи. Сами показы пройдут в офлайн-формате, передаёт Newinform.

Ранее сообщалось, что кинофестиваль «Горький fest» в 2021 году посвятят 800-летию Нижнего Новгорода.

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