Названы даты проведения фестиваля «Кинотавр»

Названы даты проведения кинофестиваля «Кинотавр» в 2021 году.

Об этом сообщает Nation News.

«32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начинает приём заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдёт в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года», — заявили организаторы.

Перенос дат с традиционно летних на осенние связан с пандемией коронавируса.

Главной площадкой, как и всегда, станет Зимний театр в Сочи. Сами показы пройдут в офлайн-формате, передаёт Newinform.

Ранее сообщалось, что кинофестиваль «Горький fest» в 2021 году посвятят 800-летию Нижнего Новгорода.