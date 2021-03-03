Февраль в Москве в 2021 году стал самым снежным за семь лет
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«Прошедший февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет. В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 см — ровно в два раза больше месячной нормы осадков», — говорится в Telegram-канале.
По данным властей, месячная норма осадков выпала в Москве уже за три дня — с 12 по 14 февраля.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.