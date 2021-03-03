В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Москве в выходные
- globallookpress.com
«В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от -9 °С до -14 °С, дневные — около 5 °С», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд отметил, что в воскресенье понижение температуры замедлится, затем опять наступит похолодание.
«Температура будет ниже нормы на 3°С в субботу, близка к норме в воскресенье и на 2 °С...4 °С ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — сообщил он.
Синоптик отметил, что в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала температура будет ниже нормы на 4 °С...8 °С. Вильфанд заявил, что с воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую территорию России.
«Исключением будут только Ростовская область, Ставрополье и регионы, расположенные на Нижней Волге. Там температура будет около нормы», — пояснил он.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.