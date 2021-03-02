Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, 3 марта днём температура воздуха составит +3...+8 °С. Утром и днём в большинстве районов пройдёт дождь и мокрый снег.

В отдельных районах ожидаются сильные осадки, туман и налипание снега, что может привести к ухудшению видимости. Ветер 5—10 м/с, местами порывы до 15—20 м/с.

Ночью 4 марта — -6...-1 °С, днём — +5...+10 °С. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер 4—9 м/с с порывами до 12—14 м/с.

В ночь на пятницу, 5 марта, ожидается -2...+3 °С. Днём — +7...+12 °С. Местами скорость ветра может достигать 18 м/с.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.

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