Эксперт прокомментировал аномальные снегопады в Ставропольском крае

Заведующий кафедрой физической географии и кадастров СКФУ доктор географических наук Алексей Лысенко прокомментировал аномальные снегопады в Ставропольском крае.

«Вначале к нам пришла арктическая воздушная масса, вызвавшая похолодание. Вскоре она сменилась тропической, которая от подстилающей массы при движении на север трансформировалась, остыла. А там, где контрасты температур, всегда возникают атмосферные фронты», — заявил он в беседе с pobeda26.ru.

По его словам, холодные воздушные массы выталкивают наверх тёплые, что приводит к возникновению осадков.

Как отметил Лысенко, ещё одна аномалия состоит в том, что обычно обильные осадки связаны с потеплением — это либо мокрый снег, либо дождь.

«В феврале же произошло их сочетание с низкими температурами, что может считаться тревожным звонком: это очень нехарактерная для нашего региона ситуация», — сказал он.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.