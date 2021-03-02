Елена Драпеко рассказала о лучших подарках на 8 Марта

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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко рассказала о лучших подарках на 8 Марта.
Елена Драпеко рассказала о лучших подарках на 8 Марта
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

«Самое интересное — это моя собственная дочка написала мне на 8 Марта потрясающее стихотворение, просто удивительное, мне оно так нравится. Она написала философское стихотворение, но очень тёплое», — заявила Драпеко в беседе с URA.RU.

По её словам, стихи для неё на 8 Марта сочиняли и петербургские поэты.

Как отметила Драпеко, поэзия оказалась лучшим подарком в её жизни.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты оценили траты россиян на одежду к 23 февраля.

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