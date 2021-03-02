Васильев рассказал, что считает прошедший год счастливым для себя

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Историк моды, ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев признался, что минувший год, несмотря на перенесённый коронавирус, принёс ему успех.
Васильев рассказал, что считает прошедший год счастливым для себя
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Это был один из самых счастливых годов в моей жизни. Очень много произошло, я многое пересмотрел. Во-первых, я был близок к смерти, поэтому составил завещание. Я пересмотрел взгляды на своих друзей и родственников, потому что очень много позналось передо мной», — рассказал Александр Васильев в беседе с телеканалом «360».

Также в пандемию интерес к личности самого Васильева, по его признанию, сильно возрос.

«Я был счастлив тем, что в этот год я получил невероятную популярность и невероятную востребованность. Именно благодаря коронавирусу, возможно, интерес ко мне возрос. Потому что я был среди первых медийных лиц, которые заболели, и у меня сегодня от заказов нет отбоя», — заявил Васильев.

Ранее актёр, режиссёр, телеведущий Владимир Шевельков рассказал в беседе с ФАН о самочувствии после перенесённого COVID-19.

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