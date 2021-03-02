Васильев рассказал, что считает прошедший год счастливым для себя

Историк моды, ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев признался, что минувший год, несмотря на перенесённый коронавирус, принёс ему успех.

«Это был один из самых счастливых годов в моей жизни. Очень много произошло, я многое пересмотрел. Во-первых, я был близок к смерти, поэтому составил завещание. Я пересмотрел взгляды на своих друзей и родственников, потому что очень много позналось передо мной», — рассказал Александр Васильев в беседе с телеканалом «360».

Также в пандемию интерес к личности самого Васильева, по его признанию, сильно возрос.

«Я был счастлив тем, что в этот год я получил невероятную популярность и невероятную востребованность. Именно благодаря коронавирусу, возможно, интерес ко мне возрос. Потому что я был среди первых медийных лиц, которые заболели, и у меня сегодня от заказов нет отбоя», — заявил Васильев.

Ранее актёр, режиссёр, телеведущий Владимир Шевельков рассказал в беседе с ФАН о самочувствии после перенесённого COVID-19.