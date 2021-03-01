Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в марте

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Центральной России в марте.
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в марте
  • РИА Новости

«Практически до конца марта среднесуточная температура будет колебаться около нулевой отметки, уходить то в плюс, то в минус, но устойчиво перейдёт через ноль к положительным значениям где-то во второй половине месяца», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, оттепель, которая наметилась в конце февраля, сохранится в ближайшие три — пять дней, а в первые выходные марта снова подморозит, вернётся зимний характер погоды — ночью до -10 °С, днём — слабоотрицательная температура.

Как отметил Старков, в среднем метеорологическая весна начинается с последней недели марта, но в данном случае это произойдёт примерно на 10 дней раньше обычного.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.

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