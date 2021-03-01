Синоптик рассказала о погоде на Кубани в марте

Начальник отдела гидрометобеспечения регионального ЦГМС Светлана Попова рассказала о погоде в Краснодарском крае в марте.

В беседе с ФАН она заявила, что температура будет в пределах нормы и никаких аномалий на данный момент не ожидается.

«Среднемесячная температура воздуха в большинстве районов края составит от +2 °С до +5 °С, по южным районам и на побережье Чёрного моря — +5...+8 °С. Что касается осадков, то мы прогнозируем от 30 до 46 мм за месяц, лишь в юго-западных, предгорных и приморских районах выпадет до 121 мм», — заявила Попова.

По её словам, многим жителям и гостям региона март может показаться холодным по сравнению, например, с 2020 годом.

«В прошлом году у нас температура в марте достигала +24 °С, были и морозы, но в целом месяц оказался теплее нормы», — пояснила она.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.