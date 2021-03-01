Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Самарской области

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В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 20 м/с.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

Днём 2 марта синоптики прогнозируют осадки местами по всему региону. Видимость понизится до 500—1000 м. Ожидается ветер до 15—20 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.

МЧС призывает жителей по возможности не выходить из дома. Водителям желательно поставить машину в гараж или припарковать её подальше от деревьев.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.

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