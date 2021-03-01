Гидрометцентр Татарстана предупредил о метели

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Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей региона, что ночью и днём 2 марта прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1 тыс. м и менее.
Гидрометцентр Татарстана предупредил о метели
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Утром и днём 2 марта ожидается гололёд и сильный юго-западный ветер с порывами до 15—17 м/с, говорится в сообщении синоптиков.

Ночью в западных районах ожидается небольшой снег, температура воздуха понизится до -14...-19 °С. На востоке республики возможны морозы до -25 °С. К утру температура может повыситься до -8...-13 °С, на востоке — до -19 °С. Днём воздух прогреется до -4...+1 °С, на востоке — до -8 °С.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в городе.

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