Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с на Ставрополье

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Синоптики предупредили об усилении ветра в Ставропольском крае до 18 м/с в ближайшие дни.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с на Ставрополье
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 27 февраля, температура воздуха ночью опустится до -4 °С. Возможен мокрый снег. Днём до +12 °С, осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Днём в воскресенье, 28 февраля, температура воздуха составит +3 °С. Скорость ветра до 11 м/с.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в городе.

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