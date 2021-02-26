В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Крыму в выходные, 27—28 февраля. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27 февраля и в течение суток 28 февраля в Крыму ожидается дождь, который ночью 28 февраля перейдёт в мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица», — заявила руководитель регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По её словам, также ожидается усиление северо-западного ветра до 17—22 м/с.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в городе.