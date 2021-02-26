Россияне рассказали о готовности отправиться в арктическое путешествие

Более 40% россиян готовы отправиться в арктическое путешествие, выяснили во ВЦИОМ.

Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на сайт организации.

Опрос организован в честь Международного дня полярного медведя, который отмечается 27 февраля.

Желающих отправиться на отдых в Арктику оказалось больше среди мужчин. Их доля составила 21%. Среди женщин за путешествие на Север проголосовали 13%.

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.