Россияне рассказали о готовности отправиться в арктическое путешествие

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Более 40% россиян готовы отправиться в арктическое путешествие, выяснили во ВЦИОМ.
Россияне рассказали о готовности отправиться в арктическое путешествие
  • © Вера Костамо
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на сайт организации.

Опрос организован в честь Международного дня полярного медведя, который отмечается 27 февраля.

Желающих отправиться на отдых в Арктику оказалось больше среди мужчин. Их доля составила 21%. Среди женщин за путешествие на Север проголосовали 13%.

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.

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