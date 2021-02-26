Россияне рассказали о готовности отправиться в арктическое путешествие
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на сайт организации.
Опрос организован в честь Международного дня полярного медведя, который отмечается 27 февраля.
Желающих отправиться на отдых в Арктику оказалось больше среди мужчин. Их доля составила 21%. Среди женщин за путешествие на Север проголосовали 13%.
Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.