МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра
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Об этом пишет kp.ru.
«Начиная с 08:00 ожидается усиление западного, северо-западного ветра до скорости 12—15 м/с», — сообщает пресс-служба экстренного ведомства.
В четверг, 26 февраля, в Петербурге будет идти дождь, а температура в течение суток составит +2…+4 °С. На улицах гололёд, лужи и снежные завалы.
Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с ФАН рассказала, что делать во время «барической пилы».