МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра

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Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало предупреждение об усилении ветра.
МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра
  • © Zamir Usmanov/Russian
  • globallookpress.com

Об этом пишет kp.ru.

«Начиная с 08:00 ожидается усиление западного, северо-западного ветра до скорости 12—15 м/с», — сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

В четверг, 26 февраля, в Петербурге будет идти дождь, а температура в течение суток составит +2…+4 °С. На улицах гололёд, лужи и снежные завалы.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с ФАН рассказала, что делать во время «барической пилы».

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