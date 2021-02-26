«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
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Об этом сообщает Гидрометцентр.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении на прогностической карте на сайте учреждения.
Отмечается, что предупреждение о ветре порывами до 15 м/с действует в Москве и области до 09:00 27 февраля. Предупреждение о гололедице действует в столице до 22:00 субботы, в Подмосковье — до 12:00 субботы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Центральной России в конце февраля.