«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы и ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении на прогностической карте на сайте учреждения.

Отмечается, что предупреждение о ветре порывами до 15 м/с действует в Москве и области до 09:00 27 февраля. Предупреждение о гололедице действует в столице до 22:00 субботы, в Подмосковье — до 12:00 субботы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Центральной России в конце февраля.