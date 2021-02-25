Эксперты заявили о росте интереса россиян к покупке комнатных растений

Эксперты заявили о росте интереса россиян к приобретению комнатных растений в 2020 году.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные сервиса «Авито».

Спрос на долговечные цветы продолжает расти. В феврале 2021 года он оказался на 56% больше, чем годом ранее.

«На это повлияло два фактора: тренд на занятие домашним растениеводством, а также режим самоизоляции 2020 года, после окончания которого интерес к увлечению не угасает до сих пор», — заявили эксперты.

Среди самых популярных комнатных цветов — орхидея, фикус, фиалки, алоэ, антуриум, замиокулькас, пальма, монстера, кактус и лимон.

Ранее, как сообщало ФАН, в Российском совете торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью до и после пандемии.